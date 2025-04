Il portiere dei rossoneri si è scontrato con il compagno di squadra Jimenez durante il match contro l'Udinese. Il rientro in auto a Milano

Il portiere del Milan, Mike Maignan, dopo lo scontro ieri sera con Jimenez al 53′ di Udinese-Milan, è stato tenuto sotto osservazione in ospedale per la notte e questa mattina è stato dimesso per fare rientro a Milano.

