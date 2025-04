Apprensione per Maignan che si è scontrato violentemente con il compagno di squadra Jimenez, sbattendo la testa

Udinese-Milan termina 0-4 nell’anticipo della 32a giornata di Serie A. Il Diavolo sbanca il Bluenergy Stadium grazie ai gol di Rafael Leão, Strahinja Pavlović, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La squadra di Sérgio Conceição sale quindi a quota 51 punti, in nona posizione, dietro alla Fiorentina. I bianconeri, invece, restano a 40 punti, al momentaneo 11° posto.

Notte fantastica per i rossoneri 💫

Il @acmilan domina a Udine e conquista i 3⃣ punti 🔥#UdineseMilan #SerieAEnilive pic.twitter.com/s0ENgranA7 — Lega Serie A (@SerieA) April 11, 2025

Scontro Maignan-Jimenez in Udinese-Milan

Durante il match non sono mancati momenti di apprensione. Nei primi minuti della ripresa il portiere rossonero Mike Maignan si è scontrato violentemente con il compagno di squadra Alex Jimenez, sbattendo la testa. L’estremo difensore è stato soccorso immediatamente e caricato su una barella con cui è stato accompagnato fuori dal campo e quindi negli spogliatoi per accertamenti. Nessuna conseguenza invece per il 19enne spagnolo, che poco dopo ha comunque lasciato a sua volta il rettangolo di gioco per raggiungere gli spogliatoi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata