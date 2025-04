Stasera l'anticipo della 32esima giornata, news e programma

In Serie A stasera, venerdì 11 aprile, l’anticipo che vede sfidarsi Udinese e Milan nella gara valida per la 32esima giornata. La partita è in programma alle ore 20.45. I friulani sono reduci dalla sconfitta 1-0 contro il Genoa, mentre il Milan dal pareggio 2-2 contro la Fiorentina a San Siro. Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW o sulla piattaforma Dazn.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Milan.

Udinese (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp: Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao

Udinese-Milan, dove vederla in tv

Udinese-Milan, Conceiçao: “Dobbiamo essere concentrati dal 1′, Gimenez out”

Udinese-Milan, ieri, in vista della partita ha parlato il tecnico rossonero Sergio Conceiçao:”Dobbiamo capire che le partite si vincono giocando dal primo all’ultimo minuto. Ne abbiamo parlato tra noi, non è una novità. E’ vero che poi abbiamo reagito molto bene, ma è difficile vincere partite se all’inizio prendi uno o due gol. Noi dobbiamo essere focalizzati e concentrati dall’inizio” ha detto il tecnico portoghese. “Le condizioni di Gimenez? Non è recuperato”, ha aggiunto annunciando il forfait dell’attaccante messicano.

