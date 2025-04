L'allenatore portoghese: "La classifica? Servono i tre punti di Udine"

L’allenatore del Milan Sergio Conceiçao ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese anticipo del venerdì della 32a giornata di Serie A. “Dobbiamo capire che le partite si vincono giocando dal primo all’ultimo minuto. Ne abbiamo parlato tra noi, non è una novità. E’ vero che poi abbiamo reagito molto bene, ma è difficile vincere partite se all’inizio prendi uno o due gol. Noi dobbiamo essere focalizzati e concentrati dall’inizio”, ha dichiarato il portoghese che poi ha risposto sulle condizioni di Gimenez: “Non è recuperato” ha detto annunciando il forfait dell’attaccante messicano.

“Quando guardo la classifica cosa guardo? Dobbiamo guardare ogni giorno per lavorare e migliorarci, poi sinceramente quello che l’esperienza mi dice è di guardare alla partita di domani e focalizzarci su questo, non pensare molto più in avanti, a quello che succederà e a cosa c’è da conquistare”, ha detto Conceiçao. “Ora c’è da conquistare tre punti importanti a Udine, questo è quello che penso”, ha aggiunto l’allenatore portoghese.

Il caso Maignan: “Non è preoccupato, concentrato su partita”

“Mike deve concentrarsi sulla partita, non siamo preoccupati e neanche lui lo è”, ha detto ancora Sergio Conceiçao in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l’Udinese soffermandosi sullo striscione offensivo esposto da parte degli ultrà del club friulano nei confronti del portiere francese, vittima di insulti razzisti poco più di un anno fa al ‘Bluenergy Stadium‘.

