Beppe Marotta sogna il Triplete dell’Inter. “Noi vogliamo credere di poter vincere la Champions, il campionato e la Coppa Italia. Poi se gli altri saranno più bravi faremo i complimenti”, ha detto il presidente nerazzurro all’evento ‘Il Foglio a San Siro’.

“Noi siamo contenti di essere presenti ancora nelle varie competizioni, abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo. A Monaco abbiamo vinto ma non abbiamo ancora fatto nulla, c’è ancora una partita di ritorno in cui dobbiamo avere la stessa determinazione. Ora i favoriti siamo noi, le parti si invertono, ma sta a noi avere la giusta mentalità“, ha aggiunto.

“Ora però dobbiamo pensare al Cagliari, che sulla carta è una partita facile, ma le difficoltà sono tante e dobbiamo scendere in campo con la stessa motivazione di Monaco. In Italia non ci sono più gare facili, anche chi lotta per non retrocedere può crearti dei problemi. Anzi, le maggiori difficoltà sono proprio contro squadre sulla carta facili”, ha ammonito Marotta ricordando che “noi dobbiamo convivere con tre competizioni che ci portano ad avere più tensioni emotive rispetto a chi lotta solo per lo Scudetto”.

