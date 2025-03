Manifestazione di protesta contro i divieti di introdurre bandiere e striscioni allo stadio

La Curva Nord dell’Inter annuncia uno ‘sciopero del tifo’ nei primi 20 minuti della partita di domenica dei nerazzurri contro l’Udinese e nei prossimi match di campionato. Si tratta di un’iniziativa di protesta contro i divieti imposti al tifo organizzato di far entrare allo stadio striscioni e bandiere in seguito all’inchiesta che ha portato in carcere alcune figure di vertice degli ultras interisti.

La curva nord del secondo anello verde annuncia lo sciopero. 20 minuti di silenzio ad ogni partita dell’Inter. pic.twitter.com/M4sLSB8NIA — Amala (@AmalaTV_) March 29, 2025

Perché la Curva Nord resta in silenzio per 20 minuti

“Sono passati mesi dalle vicende che hanno duramente colpito la nostra Curva“, si legge in un comunicato su Instagram della Curva Nord. “Dopo mesi, ancora non ci è stato spiegato perché gli striscioni dei gruppi e le nostre bandiere non possano entrare allo stadio“, scrivono i tifosi nerazzurri. “A seguito dell’ultima riunione tra i gruppi, abbiamo deciso che è giunto il momento di iniziare a manifestare il nostro dissenso. Pertanto, a partire dalla prossima partita, osserveremo un silenzio di protesta durante i primi 20 minuti di ogni incontro”. Gli ultras hanno poi chiarito: “Torneremo a farci sentire dall’inizio della partita solo quando ci verrà ridata la libertà di tifare a modo nostro, senza vincoli e restrizioni insensate, come avviene in qualsiasi altra parte d’Italia”. E concluso: “Chiediamo solamente di tornare ad essere liberi di tifare“.

