In Serie A è il momento della resa dei conti per una corsa senza interruzioni lunga nove giornate. Dalla corsa Scudetto alla zona Champions passando per la lotta salvezza, tutto è ancora aperto. Alla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali i giochi sono aperti e d’ora in poi ogni passo falso potrà risultare fatale. Prima della sosta per le Nazionali, l’Inter vincitrice a Bergamo contro l’Atalanta ha dato una bella scossa alle ambizioni tricolori ritrovandosi con un vantaggio di tre punti sul Napoli, frenato a Venezia.

Il tour de force dell’Inter di Inzaghi che sogna il Triplete

Ma il calendario che avrà di fronte la squadra campione d’Italia non è dei più agevoli anche perché si intreccia con un percorso ancor più intasato dal fatto che la squadra di Inzaghi, che non nasconde di ambire al Triplete, è impegnata sia ancora in Coppa Italia che in Champions. Domenica affronterà a San Siro l’Udinese ma dopo gli ostacoli Parma e Cagliari delle successive due giornate, dovrà andare a Bologna in attesa di ospitare entrambe le romane a San Siro.

Il calendario del Napoli: senza Coppe si punta alla Serie A

Più agevole appare invece il cammino del Napoli che può contare anche sul rientro di pedine importanti, come Anguissa e Neres, mai così preziose nel momento decisivo della stagione. La corsa scudetto per la squadra di Conte ruoterà attorno alle prossime due sfide, domenica contro il Milan e poi il Bologna. Superato questo doppio ostacolo il percorso appare più agevole (Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa e Parma le sfide che l’attendono in serie per chiudere con il Cagliari in casa).

La rincorsa dell’Atalanta parte da Firenze

Calendario molto meno facile per l’Atalanta che si trova a -6 dalla vetta dopo il ko casalingo contro i nerazzurri. Oltre a sfidare domenica la Fiorentina in trasferta, la Dea ha in successione Lazio, Bologna e Milan. L’unico vantaggio per la squadra di Gasperini è che non ha altri impegni, essendo uscita di scena in Coppa Italia e in Champions.

La bagarre per l’Europa: Bologna, Juve, Lazio, Roma e Fiorentina

Proprio sul fronte europeo, la corsa è più che mai accesa. Il Bologna attualmente quarto, dopo la trasferta con il Venezia di domenica prossima dovrà affrontare scogli complicati (Napoli, Atalanta, Inter, Juve, Milan e Fiorentina) e dunque per gli emiliani non sarà affatto facile garantirsi il quarto posto Champions tanto ambito. Anche perché incalzano la Juventus e la Lazio rispettivamente a due punti e un punto dai rossoblù. I bianconeri possono puntare sull’effetto rilancio con il cambio di panchina e si affidano al tecnico Igor Tudor che punta a migliorare il cammino di un anno fa alla Lazio quando mise in fila 18 punti nelle ultime nove sfide di campionato. Il calendario l’aiuta. Dopo il Genoa in casa, c’è la Roma, poi Lecce, Parma e Monza, prima di arrivare alla sfida proprio contro il Bologna e la Lazio, per poi chiudere con Udinese e Venezia.

I biancocelesti, impegnati anche in Europa League dove sono tra i favoriti, possono operare il sorpasso ma molto dipenderà dal derby del 13 aprile contro la Roma (che si presenta al rush finale con 13 risultati utili consecutivi) mentre la Fiorentina deve anche gestire le forze essendo ancora in corsa in Conference.

Lotta salvezza all’ultimo respiro

Anche in coda tutto è ancora in ballo e lo stesso Monza ha delle possibilità, seppur remote, di salvarsi. Molto dipenderà dalla giornata numero 31 in calendario che prevede le sfide salvezza Lecce-Venezia ed Empoli-Cagliari. Alla penultima giornata Cagliari- Venezia, all’ultima Empoli-Verona. Saranno queste le sfide decisive.

