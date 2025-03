Il club tedesco affronterà i nerazzurri in Champions League l'8 aprile: in infermeria anche Upamecano

Infortunio per Alphonso Davies e Dayot Upamecano. La doppia tegola per il Bayern Monaco arriva a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter, in programma l’8 aprile. Le due squadre si affronteranno per i quarti di finale: l’andata in Germania e il ritorno, il 16 aprile, a San Siro.

Davies ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante il match tra Stati Uniti e Canada, mentre Upamecano si è fatto male al ginocchio sinistro nella partita tra Francia e Croazia (valida per la Nations League), vinta per 5-4 ai rigori dai transalpini. Lo scrive lo stesso club tedesco sul suo sito web.

Alphonso Davies erleidet Kreuzbandriss. Gute Besserung, Phonzy! Wir sind alle bei dir! ❤️ 🔗 https://t.co/Tl13F5blJO pic.twitter.com/Ch497ZbGOY — FC Bayern München (@FCBayern) March 26, 2025

Bayern Monaco, infortunio per Davies e Upamecano

“Purtroppo, c’è sempre il rischio che i giocatori tornino dalle pause internazionali con infortuni, questa volta siamo stati colpiti in modo particolarmente duro – ha spiegato Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport del Bayern – L’assenza di Alphonso Davies e Dayot Upamecano pesa molto sull’FC Bayern. Phonzy (Davies ndr) riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno nel suo percorso di recupero. Terremo d’occhio anche Upa (Upamecano)nelle prossime settimane e ci aspettiamo che torni presto disponibile. Abbiamo una squadra forte e compenseremo queste assenze. Ora ci uniremo ancora di più. La qualità c’è per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata