L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus ha fatto alzare il titolo del club torinese alla Borsa di Milano. Le azioni hanno registrato un aumento dell’1,78%, scambiato a 3,2 euro, nel giorno che segue la decisione della società bianconera di esonerare Thiago Motta e affidare la squadra al tecnico croato.

Oggi inizia la nuova avventura di Tudor alla Juventus

Oggi è il primo giorno da allenatore della Juve per Tudor, arrivato questa mattina al J Medical per le visite mediche di rito.

Il 46enne di Spalato si è brevemente fermato per firmare qualche autografo ai tifosi presenti. Come si vede dalle immagini tv di Sky all'”in bocca al lupo” di uno di loro, Tudor ha risposto con un semplice “crepi”. Nel primo pomeriggio il tecnico dirigerà il suo primo allenamento, con il gruppo al completo anche dei reduci dalle varie nazionali, in vista della partita di campionato contro il Genoa in programma sabato.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor! Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. — JuventusFC (@juventusfc) March 23, 2025

