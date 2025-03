La Nazionale eliminata dopo il 3-3 a Dortmund. Il portiere azzurro protesta e si allontana dalla porta: Musiala incredulo fa gol

Gigi Donnarumma protagonista di una figuraccia nel corso di Germania-Italia,. Il portiere azzurro ci ha messo del suo nella gara di Nations League finita 3-3 che ha condannato la Nazionale fuori dalle Final Four.

Germania-Italia, Donnarumma e il secondo gol

Il 3-0 maturato nel primo tempo è in realtà frutto di una superiorità schiacciante dei tedeschi favorita da disattenzioni e dormite collettive da ultimi della classe, come quella che ha fatto scaturire appunto il secondo gol. Dopo aver respinto il pallone in calcio d’angolo, Donnarumma non rientra tra i pali per protestare con l’arbitro, che nel frattempo aveva già fischiato l’angolo. Musiala tutto solo e quasi incredulo davanti alla porta fa centro. La disattenzione del portiere e di tutta la squadra dell’Italia, permette alla Germania di passare così sul 2-0 e prendere il largo e contenere gli assalti azzurri della ripresa. Un errore di valutazione dal risultato comico, che sintetizza la prestazione azzurra di 45′ di follia.

