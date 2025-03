L'interista salterà le partite dell'Argentina contro Uruguay e Brasile

Infortunio per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter sarà costretto a saltare le partite dell’Argentina contro Uruguay e Brasile. Lo ha comunicato. attraverso il profilo ufficiale X, la stessa nazionale albiceleste. Brutte notizie oggi anche per un altro attaccante argentino che gioca in Serie A: il giallorosso Dybala, anche lui infortunato, dovrà essere operato.

Lautario, infortunio muscolare al bicipite femorale

“L’attaccante Lautaro Martínez non farà parte della squadra nel doppio impegno di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro”, si legge.

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo. pic.twitter.com/B7DBfx0doS — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 19, 2025

Lautaro e non solo, gli interisti infortunati

Un altro attaccante dell’Inter, due giorni fa, ha lasciato il ritiro della propria nazionale per un problema fisico: si tratta di Marcus Thuram. Neanche il tempo di arrivare nel ritiro di Clairefontaine che il francese è stato costretto a tornare indietro. L’attaccante nerazzurro, convocato dal ct della Francia Didier Deschamps, ha lasciato il raduno della nazionale per un infortunio alla caviglia che lo accompagna da diverse settimane. Il giocatore “afflitto da dolori ricorrenti alla caviglia è stato visitato dal dottor Franck Le Gall prima di essere sottoposto ad accertamenti”, ha scritto in una nota la federcalcio francese. I Bleus torneranno in campo per i quarti di Nations League contro la Croazia, gare in programma giovedì 20 marzo e domenica 20 marzo.

Il difensore nerazzurro Dumfries invece non è stato proprio convocato dalla nazionale olandese, anche lui per via di un infortunio, rimediato domenica sera nel match tra Atalanta e Inter.

