Operazione e stagione finita per Dybala. Se la Roma sorriderà trovando la via per l’Europa lo farà senza ‘Joya‘ fino a fine stagione. Nel momento più delicato, con una squadra rinata e in pieno slancio, capace di sognare persino un posto Champions dopo essere riemersa dagli inferi in cui si era cacciata, il club giallorosso deve rinunciare al suo gioiello fino al termine del campionato.

Dybala, l’infortunio e la stagione finita

Paulo Dybala alza definitivamente bandiera bianca e rimanda tutto alla stagione prossima. La lesione al tendine semitendinoso sinistro, che si è procurato nel match di domenica contro il Cagliari, implica uno stop prolungato. Ma per tornare in forma il prima possibile l’argentino ha deciso, d’accordo con la società giallorossa, di sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico, considerando questa via la più ottimale per un recupero pieno dall’infortunio. Niente tentativi di rimettersi in sesto bruciando pericolosamente i tempi, con il rischio di peggiorare la situazione, meglio uno stop prolungato per una piena rinascita. “Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo”, ha scritto l’argentino sui propri canali social spiegando poi i motivi della scelta. “Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la nazionale che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione”, ha aggiunto provando a rassicurare i suoi fans.

Le lacrime versate a Cagliari dopo l’infortunio probabilmente sono riemerse dopo queste parole piene comunque di amarezza. Mai come in questo periodo Dybala si era confermato pedina insostituibile di questa Roma ritrovata, sedotta dal carisma di un condottiero come Ranieri che lo ha quasi sempre schierato senza mai risparmiarlo.

Dybala, tutti gli infortuni

Altri tempi, altre facce, queste sì sempre sorridenti, rispetto alle ultime stagioni dove invece Dybala ha sempre presenziato in campionato a corrente alternata, bersagliato spesso da infortuni. C’è comunque chi fa notare che negli ultimi 3 anni, nel momento decisivo della stagione, Dybala è stato assente. E nell’ultimo anno, a parte questi ultimi due mesi di altissimo livello, non ha reso per quelle che sono le sue qualità. E qualche tifoso invita il club a valutare con attenzione come muoversi. La lista delle gare saltate dal classe 1993 è dunque destinato ad allungarsi.

Fin dai tempi in cui giocava nella Juventus, il suo calvario inizia già nella stagione 2020-21 quando, a causa di svariati problemi fisici, è costretto a rinunciare a 19 incontri (solo 20 presenze in campionato). Nell’annata successiva le assenze si riducono a 12 ma l’attaccante non riesce a dare quel rendimento ritenuto sufficiente dal club bianconero, che in seguito, stoppa la trattativa relativa al rinnovo e lo lascia partire per Roma a parametro zero. E qui altri numeri, altre colpi di genio ma anche anche tante assenze. Le reti, nel 2022-23, non sono poche (18 in 38 partite) ma si ferma 12 volte lamentando problemi prima alla coscia, poi agli adduttori e infine alla caviglia. Nella scorsa stagione, invece, è stato fuori uso in 10 occasioni anche se ha chiuso l’annata con 16 gol e 10 assist in 39 sfide. In questa stagione sembra che la ruota fosse girata dalla parte giusta con solo tre gare lontano dai campi. Il tempo di sottolineare questa sua costanza che è arrivato il crack. E la storia ricomincia.

