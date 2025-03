'Ringhio', che oggi allena l'Hajduk Spalato in Croazia, si è scontrato con l'opinionista dopo la sconfitta nel match scudetto contro il Rijeka

È diventata virale sui social la lite televisiva in Croazia tra Gennaro Gattuso, ex calciatore del Milan e della Nazionale e oggi allenatore dell’Hajduk Spalato, e Josko Jelicic, opinionista del canale televisivo Max Sport con una lunga carriera da centrocampista nei campionati croato e spagnolo. Domenica, dopo la sconfitta per 3-0 dell’Hajduk nella sfida scudetto contro il Rijeka, un nervoso Gattuso si è avvicinato al tavolo dei commentatori e, ancora prima di iniziare l’intervista, ha detto a Jelicic in inglese “You speak too much” (parli troppo). La situazione si è presto scaldata e i due hanno continuato a litigare per circa un minuto e mezzo, con Gattuso che ha parlato in tre lingue: non solo inglese, ma anche spagnolo e italiano.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

Il precedente: lo sfogo di Gattuso in conferenza all’Ofi Creta

Quello di ieri non è l’unico sfogo di Gattuso a fare il giro del web. Già dieci anni fa, quando in una delle sue prime esperienze in panchina allenava l’Ofi Creta in Grecia, ‘Ringhio’ attaccò la stampa in conferenza stampa dopo le sconfitte della sua squadra in due delle prime tre gare di campionato. Anche in quel caso, il campione del mondo del 2006 dimostrò la sua abilità linguistica, parlando sia in inglese che in italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata