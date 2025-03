Decisiva la rete di Dovbyk al 62'

Vittoria tanto sofferta quando preziosa per la Roma, che supera 1-0 il Cagliari all’Olimpico nel match valido per la 29/a giornata di Serie A. Continua la scalata in classifica dei giallorossi, che infilano la sesta vittoria consecutiva che vale il controsorpasso al Milan e il settimo posto a 49 punti, a meno due dalla Lazio. Il Cagliari incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro partite e resta ferma a 26 punti, a +4 sulla zona retrocessione.

Il racconto del match

Poche emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per un colpo di testa di Dovbyk e per un tiro di Zortea su azione di contropiede. Nella ripresa, dopo un paio di spunti dei sardi, con Svilar fondamentale sulla girata di Piccoli, i giallorossi trovano il vantaggio al 62′ con una zampata in mischia di Dovbyk sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo Ranieri perde infortunio Dybala, entrato qualche minuto prima e costretto a uscire in lacrime per un problema muscolare al polpaccio. Svilar è ancora decisivo sul colpo di testa di Mina, nel finale l’assalto degli ospiti – complice un guaio muscolare anche a Rensch che costringe i padroni di casa a chiudere praticamente in dieci uomini – non produce frutti e vede la Roma trionfare.

