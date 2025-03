I nerazzurri allungano in vetta alla classifica salendo a quota 64 punti, a +3 sul Napoli e +6 sulla Dea

L’Inter supera 2-0 a Bergamo l’Atalanta nel posticipo della 29/a giornata di Serie A e allunga in vetta alla classifica salendo a quota 64 punti, a +3 sul Napoli e +6 sulla Dea. Succede tutto nella ripresa: Carlos Augusto sblocca il risultato di testa al 9′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nel finale raddoppia Lautaro Martinez, al 42′. Poco prima era stato espulso per proteste Ederson. Nel finale, subito dopo il 2-0, rosso anche al tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini. In pieno recupero – lungo undici minuti per l’interruzione forzata del match in avvio ripresa per un malore occorso a un tifoso nel settore ospiti – espulso per doppia ammonizione anche il difensore dell’Inter Bastoni.

