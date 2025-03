Le due romane nel ritorno degli ottavi contro Athletic Bilbao e Viktoria Plzen. Ecco il programma

Europa League: Athletic Bilbao–Roma e Lazio–Viktoria Plzen sono le due partite delle italiane impegnate nel ritorno degli ottavi. Ecco dove seguire le due partite in tv. Entrambe le squadre romane, dopo la vittoria all’andata con il punteggio di 2-1, giocheranno alle 18.45. Le partite non saranno in chiaro e saranno visibili in diretta TV e in streaming su Sky e NOW.

Dove vedere Athletic Bilbao- Roma in TV e streaming

Athletic Bilbao-Roma con fischio di inizio alle 18:45 sarà trasmessa sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Sport (numero 252). In alternativa sarà visibile anche su NOW e SkyGo in streaming.

Lazio-Viktoria Plzen in Europa League, dove vederla

Lazio-Viktoria Plzen con fischio di inizio alle 18:45 sarà visibile solo su Sky Sport . In streaming il match sarà visibile attraverso Sky Go e NOW.

