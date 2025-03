In sette sono accusati di omicidio colposo per l'arresto cardiaco fatale dell'argentino il 25 novembre 2020

In un tribunale a Buenos Aires, in Argentina, ha preso il via il processo nei confronti di sette professionisti sanitari per la morte di Diego Armando Maradona. L’ex campione di calcio, deceduto a 60 anni nella sua casa fuori dalla capitale argentina il 25 novembre 2020, era era sotto le loro cure quando ha avuto l’arresto cardiaco che gli è risultato fatale, e i sette sanitari sono oggi accusati di negligenza nella sua morte. Tre giudici decideranno se gli imputati (un neurochirurgo, uno psichiatra e diversi membri dello staff medico) sono colpevoli di omicidio colposo. La pena detentiva massima in caso di condanna è di 25 anni. Secondo l’accusa, i professionisti accusati non hanno fornito cure mediche adeguate a Maradona.

Pm mostra foto di Maradona con il ventre gonfio

Il procuratore Patricio Ferrari ha affermato che fornirà le prove che, tra l’11 e il 25 novembre 2020, Maradona è stato portato in una casa in un quartiere privato nella città di Tigre, alla periferia di Buenos Aires, senza essere in “pieno uso delle sue facoltà mentali” per decidere il ricovero ospedaliero a domicilio. Ferrari ha detto che si è trattato di un ricovero sconsiderato, in cui non c’era alcun controllo. “Dopo averlo condannato all’oblio in quella casa… hanno deliberatamente e crudelmente deciso che sarebbe dovuto morire”, ha detto il pm. Il pubblico ministero ha mostrato un’immagine del Pibe de Oro, disteso nel letto dove è stato trovato morto, con il ventre visibilmente gonfio. La famiglia del campione del Mondo del 1986, in lacrime, era presente in aula. Le figlie più grandi di Maradona, Dalma e Giannina, sedevano in prima fila vicino a Verónica Ojeda, ex compagna del calciatore, e Jana, un’altra delle sue figlie. Pochi minuti prima dell’inizio del processo, Ojeda ha condiviso sui social un video del figlio di Maradona, Diego Fernando, che indossava una maglietta con il volto della star del calcio e la parola “giustizia”. Il processo potrebbe durare fino a quattro mesi e ci saranno tre udienze a settimana.

Riflettori puntati sul chirurgo Leonardo Luque

I riflettori sono puntati sul neurochirurgo Leonardo Luque, medico personale di Maradona negli ultimi quattro anni della sua vita, che aveva eseguito un intervento chirurgico per rimuovere un coagulo di sangue dal cervello dell’ex calciatore poche settimane prima della sua morte. Insieme a lui, ci sono altre sei persone sotto processo. La psichiatra Agustina Cosachov, che ha prescritto i farmaci che Maradona ha assunto fino al momento della sua morte, lo psicologo Carlos Díaz, Nancy Forlini, coordinatrice della compagnia medica assunta per le cure di Maradona durante il suo ricovero, Mariano Perroni, rappresentante della compagnia che ha prestato servizio infermieristico, il dottor Pedro Di Spagna, che ha monitorato il suo trattamento, e l’infermiere Ricardo Almirón. Gisela Madrid, un’altra infermiera incriminata per il decesso di Maradona, sarà processata da una giuria entro la fine dell’anno.

