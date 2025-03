Nel programma di giornata spicca il derby di ritorno tra Atletico Madrid e Real Madrid

In Champions League stasera, mercoledì 12 marzo, sono in programma quattro partite, le ultime degli ottavi di finale. Archiviata la qualificazione dell’Inter ai quarti con la vittoria per 2-1 a San Siro contro il Feyenoord, spicca nel programma di giornata il ritorno del derby di Madrid tra Atletico e Real al Metropolitano. Ecco dove vedere tutti i match.

Ore 18:45 Lilla-Borussia Dortmund: la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su Now. Il risultato di partenza è l’1-1 in Germania dell’andata, dunque tutto è ancora in bilico.

Ore 21 Arsenal-Psv Eindhoven: match in diretta su Sky Sport 252 e Now. Qualificazione già in tasca per i Gunners, che all’andata in Olanda hanno vinto per 7-1.

Ore 21 Aston Villa-Club Brugge: la partita si vedrà su Sky Sport 253 e Now. All’andata gli inglesi l’hanno spuntata per 3-1 in Belgio, avvicinandosi al traguardo dei quarti di finale.

Ore 21 Atletico Madrid-Real Madrid: la sfida del Metropolitano è trasmessa in esclusiva streaming su Prime Video. All’andata la squadra di Ancelotti ha vinto per 2-1 al Bernabeu portandosi in vantaggio, ma per la qualificazione sarà una battaglia.