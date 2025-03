Al Metropolitano nel ritorno degli ottavi dopo 120 minuti finisce 1-0 per la squadra di Simeone. Ma gli 11 metri danno agli uomini di Ancelotti la qualificazione

Il Real Madrid si qualifica per i quarti di finale di Champions League battendo ai calci di rigore l’Atletico Madrid per 4-2. I Blancos affronteranno ora l’Arsenal. Non è bastati al colchoneros chiudere in vantaggio per 1-0 i 90′ regolamentari e i tempi supplementari grazie ad un gol di Palmer dopo 1′. Nella lotteria dei rigori decisivi per l’Atletico gli errori di Alvarez e Llorente. In particolare il rigore dell’ex City è stato annullato dal Var per un doppio tocco del calciatore. Di Rudiger il penalty decisivo per il Real Madrid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata