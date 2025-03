Stangata del giudice sportivo dopo la gara col Bari

Il giudice sportivo della Serie B ha inflitto 10 giornate di squalifica a Franco Damian Vazquez della Cremonese. La decisione è stata presa dopo la lettura del “rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che” Vazquez “al termine della gara contro il Bari, ha rivolto al calciatore avversario Emile Mehdi Dorval un insulto espressivo di discriminazione razziale”.

Serie B, 14 giocatori squalificati per 1 turno

In riferimento alle partite della 29/a giornata della Serie Bkt, il Giudice Sportivo ha squalificato 14 giocatori, tutti per un turno. Sono: Illanes Minucci (Carrarese), Antonucci, Mangraviti (Cesena), Artistico (Cosenza), Bellich, Buglio (Juve Stabia), Burrai (Mantova), Dellavalle (Modena), Pierozzi (Palermo), Sampirisi (Reggiana), Bronn (Salernitana), Akinsanmiro (Sampdoria), Lauriente (Sassuolo), Mateju (Spezia). Per quanto riguarda le società, ammende a Cosenza (10.000 euro), Spezia (4.000 euro), Carrarese (1.500 euro).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata