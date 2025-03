Stasera alle 21 San Siro opsita il ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal 2-0 per i nerazzurri

Stasera, 11 marzo 2025, alle ore 21 lo stadio San Siro sarà teatro di Inter-Feyenoord: match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dal 2-0 dell’andata, arrivato grazie alle reti di Thuram e Lautaro. La squadra di Inzaghi proverà a completare l’opera per raggiungere i quarti di finale dove dall’altro lato ci sarà una tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco (che ha vinto 3-0 l’andata in casa).

Dove vedere Inter-Feyenoord

Il match non sarà trasmesso in chiaro in tv ma sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio.

Inter-Feyenoor: le quote dei bookie

A San Siro i campioni d’Italia hanno vinto le ultime cinque partite europee e in nove partite di Champions stagionali hanno collezionato otto clean sheet: i bookie, come riporta Agipronews, vedono nettamente in pole la squadra di Simone Inzaghi e l’1 si gioca a 1,35 sia su Betflag sia su William Hill, mentre pareggio e vittoria degli olandesi sono in lavagna nell’ordine a 5,10 e 7,50. Cinque delle ultime sei partite con la squadra di Inzaghi in campo sono terminate con meno di tre reti, stessa statistica per quella di Van Persie: a San Siro l’Under è però offerto a 2,15 ed è considerato sfavorito rispetto all’Over, fissato a 1,63. Il 2-0 – speculare a quello dell’andata – è il risultato esatto che gli esperti giudicano più plausibile: è visto a 6,50, mentre l’1-0 vale 7,25. Tra i pareggi comanda l’1-1 (8) mentre lo 0-2 che significherebbe supplementari è alto a 47. Per quanto riguarda i marcatori, all’andata Lautaro Martinez ha segnato il suo sesto gol in questa Champions, diventando il miglior marcatore dell’Inter nella storia della competizione: un gol del capitano contro il Feyenoord è valutato 2,25, come quello del suo collega di reparto Thuram. Hakan Çalhanoğlu – due reti e un assist nelle ultime cinque partite – è offerto invece a 3,25. Nel Feyenoord riflettori puntati su Carranza, che a Milano ha già segnato il gol-qualificazione ai playoff contro il Milan: la presenza dell’attaccante argentino nel tabellino dei marcatori vale 5 volte la posta puntata, mentre un gol di Redmond è offerto a 6.

Le probabili formazioni di Inter-Feyenoord

Recuperato Sommer in porta, Inzaghi dovrà sicuramente fare a meno di Zielinski: il polacco, infortunatosi contro il Monza in campionato, si unisce agli altri indisponibili Darmian, Dimarco e Zalewski. Non utilizzabile, come noto, Correa fuori dalla lista Champions. Van Persie, invece, perde Paixao che si aggiunge a una lunga lista di indisponibili Bijlow, Gonzalez, Hwang, Lotombo, Milambo, Nadje, Nieuwkoop, Stengs, Timber, Trauner e Zerrouki. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Moder, Beelen, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec. All. Van Persie.

