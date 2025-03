Per i granata sfuma sul più bello la terza vittoria consecutiva

Gol, spettacolo ed emozioni al Tardini nell’anticipo della 28/a giornata di Serie A tra Parma e Torino. Il 2-2 finale consente ai ducali di Cristian Chivu di strappare un punto prezioso in chiave salvezza, mentre i granata vedono sfumare sul più bello la terza vittoria consecutiva. In classifica il Parma sale a quota 24 punti, +2 sull’Empoli terzultimo. Il Toro si porta invece a 35 e forse dice definitivamente addio alle speranza di agganciare il treno per l’Europa.

La partita

Toro in vantaggio al 19′ con un bel destro a giro di Elmas. Nella ripresa il Parma trova il primo pari al 60′ con un sinistro da centro area di Pellegrino. Al 72′ granata di nuovo avanti con Che Adams, bravo a battere Suzuki di destro su assist in verticale di Vlasic. Il Parma però non molla e all’82’ trova ancora il pari con il protagonista inatteso Pellegrino che segna di testa su Calcio d’angolo.

