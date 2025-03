La rimonta dei rossoneri è partita con un autogol di Gallo

Lecce-Milan termina 2-3. I rossoneri si sono imposti in rimonta nell’anticipo della 28a giornata di Serie A.

Salentini sono passati in vantaggio di due gol con Krstovic al 7′ e al 59′. La rimonta degli ospiti è partita con un autogol di Gallo al 68′, poi doppietta di Pulisic al 73′ su rigore e all’81’.

Milan come back from two down to claim victory! 🔴⚫

