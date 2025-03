Il Grifone sale a quota 32 punti in classifica, i sardi si portano a 26

Cagliari e Genoa hanno pareggiato 1-1 in un match valido come anticipo della 28esima giornata di Serie A. Sardi in vantaggio con Viola al 18′, pareggio di Cornet al 47′. Per effetto di questo risultato il Genoa sale a quota 32 punti in classifica mentre i sardi si portano a 26.

Prima Viola, poi Cornet: finisce in parità #CagliariGenoa ⚖️ pic.twitter.com/R2vFoqfAOa — Lega Serie A (@SerieA) March 7, 2025

