Il tecnico rossonero dopo le presunte rivelazioni del suo ex collaboratore: "Mi dispiace per tutte le persone coinvolte"

Il tecnico del Milan Sergio Conceiçao, nella conferenza stampa della vigilia della gara di campionato contro il Lecce, commenta le parole del suo ex portavoce, che ha riferito di malumori dell’allenatore. “Mi dispiace per questa situazione, voglio capire la questione nelle sedi legali. Non si capisce ciò che ha fatto questo ex collaboratore, non so se per cattiveria o non so se è stato pagato da qualcuno”, ha detto Conceiçao sulle presunti rivelazioni di Francisco Empis, che ha mandato una serie di messaggi ad alcuni giornalisti italiani lamentando una presunta insoddisfazione dell’allenatore portoghese sulla struttura di Milanello, sulla preparazione atletica della squadra, sull’impegno dei giocatori e sulla mancanza di supporto da parte della dirigenza.

“Noi siamo qui tutti i giorni, da Ibra a Moncada, loro sono testimoni di questo e io pure – ha aggiunto Conceicao- Tutti insieme abbiamo parlato con la squadra, abbiamo avuto una settimana pulita per lavorare su altre cose, con tutto il gruppo a disposizione, anche Florenzi che è rientrato. Sono tutti coinvolti. Mi dispiace per tutte le persone coinvolte, questo collaboratore nelle sedi legali risponderà sul perché lo ha fatto o chi lo ha pagato per farlo”.

Poi tornando alla gara contro i salentini ha affermato: “Se vedo nei giocatori la voglia di reazione? Sì, la vedo. Tutti sono vogliosi”. “Abbiamo bisogno di lavorare al massimo, dobbiamo fare molto di più come squadra, poi ci sono gli episodi e gli errori non forzati, da quel punto di vista bisogna migliorare per quello tutto è diverso quando si vince, abbiamo bisogno di vincere”, ha proseguito il tecnico del Diavolo.

