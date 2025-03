L'esterno sinistro out per la sfida di Champions contro gli olandesi

Brutte notizie per l’Inter e Simone Inzaghi alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. L’esterno sinistro Federico Dimarco si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Pertanto Dimarco non prenderà parte alla trasferta in Olanda.

Le altre assenze: Carlos Augusto, Zalewski, Darmian

La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni. Per Inzaghi una situazione di piena emergenza, vista anche l’assenza di Carlos Augusto, Zalewski e Darmian sempre per infortunio.

