Saelemaekers e Dovbyk rispondono al vantaggio di Da Cunha

La Roma piega il Como 2-1 in rimonta all’Olimpico, nel posticipo della 27/a giornata di Serie A e prosegue nella sua risalita verso la zona per la lotta all’Europa. Terza vittoria di fila per la squadra di Ranieri ottenuta con tanta fatica, contro un Como che ancora una volta gioca un’ottima partita ma esce dal campo a mani vuote. I giallorossi si portano a quota 43 punti in classifica, a -4 dal sesto posto. Il Como resta invece a 28 punti, a +6 sulla zona retrocessione.

Il racconto del match

Nella Roma, Ranieri schiera Shomurodov e Dybala, con Dovbyk recuperato che va in panchina. A destra confermato Soulè con Celik che arretra in difesa. Nel Como, Fabregas conferma in attacco il tandem tutto talento Nico Paz-Diao. Primo tempo equilibrato, poche le occasioni da gol con la Roma che prova a fare la partita ma il Como con grande personalità rintuzza colpo su colpo senza mai rinunciare a giocare. Così dopo aver controllato le sfuriate giallorosse, prima dell’intervallo la squadra di Fabregas sblocca il risultato in contropiede con Da Cunha su imbucata perfetta di Perrone.

In avvio di ripresa entra subito entra Dovbyk per Shomurodov nella Roma, dentro anche El Shaarawy per Pellegrini. La Roma si riversa in attacco, ma in contropiede rischia sempre di prestare il fianco alle rapide ripartenze di Paz, Diao e del neo entrato Cutrone che si divora una buona chance per raddoppiare. Scampato il pericolo, la Roma prosegue nel forcing e al 61′ trova un meritato pareggio con il neo entrato Saelemaekers con un destro da centro area su assist di Celik. Il Como accusa il colpo e le cose si mettono male per la squadra di Fabregas che poco dopo resta in dieci per l’espulsione di Kempf. Roma che protesta però per la mancata concessione della regola del vantaggio con Dovbyk lanciato a rete. Il bomber ucraino è comunque decisivo al 75′, quando su un assist volante splendido di Rensch da destra deposita in rete da centro area il gol del 2-1. Nono gol in campionato per Dovbyk. Finale da brividi, con il Como che sfiora il pari con un palo clamoroso di Vojvoda e la Roma che va vicina al tris prima con El Shaarawy e poi ancora con Dovbyk.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata