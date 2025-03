Alla punizione di Dimarco nel primo tempo risponde Billing nei minuti finali. I nerazzurri restano in testa alla classifica a +1

È terminato 1-1 Napoli-Inter, il big match della 27a giornata di Serie A. Al vantaggio direttamente su calcio di punizione di Dimarco al 22′ del primo tempo ha risposto Billing con una zampata al 42′ della ripresa dopo un primo salvataggio di Martinez. I nerazzurri rimangono così in testa alla classifica salendo a 58 punti, a più uno sui campani secondi a quota 57. Resta in bilico la corsa per lo scudetto.

Bella partita al Maradona che termina in pareggio! Billing risponde a Dimarco! 👀❤️‍🔥#NapoliInter pic.twitter.com/CigJ7q8fc5 — Lega Serie A (@SerieA) March 1, 2025

