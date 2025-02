Stasera l'anticipo della 27esima giornata di Serie A

Si apre con l’anticipo tra Fiorentina e Lecce la 27esima giornata di Serie A. Il match del Franchi è in programma stasera e mette davanti due squadre a caccia di punti: la viola, che viene da tre sconfitte consecutive, punta a riscattarsi per rimanere in striscia delle altre contendenti europee, mentre i giallorossi (reduci dalla discussa sconfitta con l’Udinese) sperano di strappare punti fondamentali in chiave salvezza.

A che ora è Fiorentina-Lecce

La partita tra Fiorentina e Lecce è in programma alle 20:45 stasera, venerdì 28 febbraio.

Dove vedere Fiorentina-Lecce in tv

Il match del Franchi sarà trasmesso in esclusiva da Dazn, visibile sulle smart tv di ultima generazione.

Le probabili formazioni di Fiorentina e Lecce

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran. All. Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Karlsson, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata