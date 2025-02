Nuova tegola in casa nerazzurra in vista del big match contro il Napoli

Nuovo infortunio in casa Inter a pochi giorni dal big match di campionato contro il Napoli, in programma sabato alle 18 al ‘Maradona’. Matteo Darmian “si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano” che “hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra”, fa sapere in una nota il club nerazzurro. La situazione del difensore “sarà rivalutata la prossima settimana”.

