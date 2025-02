Chi vince sfida il Bologna in semifinale

Dopo Inter e Lazio, coi nerazzurri usciti vincitori dalla sfida a San Siro, stasera tocca a Juventus ed Empoli scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio previsto alle 21.00 allo Juventus Stadium.

Juventus-Empoli: dove vederla

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5 e in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi in telecronaca.

Le probabili formazioni

Emergenza in difesa per i bianconeri, dove mancheranno Renato Veiga, Kalulu e Savona, mentre dovrebbe esserci Cambiaso, oltre a Bremer e Cabal. Locatelli e Koopmeiners in ballottaggio per un posto a centrocampo. In attacco confermato Vlahovic, con Kolo Muani a destra e uno tra Nico Gonzalez e Mbangula sul lato opposto.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Thiago Motta

Cambio in difesa per D’Aversa, che schiererà il terzetto Marianucci – Ismajili – Tosto. In attacco, invece, la coppia formata da Colombo e Kouamè.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Kovalenko, Henderson, Maleh, Cacace; Kouamè, Colombo. All. D’Aversa

Il pronostico

Nelle ultime cinque edizioni, la Juventus ha sempre raggiunto (almeno) la semifinale. I bookie, come riporta Agipronews, credono alla vittoria dei bianconeri, offerta a 1,28 su Snai e 1,30 su 888sport, mentre pareggio e successo della squadra di D’Aversa sono offerti nell’ordine a 5,25 e 10. L’ultimo match in campionato ha regalato cinque reti, con l’Over ancora l’esito favorito in quota a 1,75, mentre l’Under è proposto a 2. La sfida in campionato dello scorso 2 febbraio è terminata 4-1 per la squadra di Motta: mercoledì questo risultato è valutato 21, mentre quello più probabile è considerato il 2-0, che si gioca a 5,80. Tra i pareggi l’1-1 (9,50) è preferito allo 0-0 (12), mentre le quote “si impennano” nel caso di colpo toscano: lo 0-1 è proposto a 21, l’1-2 a 26. Sia Vlahovic sia Kolo Muani hanno già segnato all’Empoli nella sfida di campionato e Motta potrebbe schierarli per la prima volta entrambi dall’inizio: un gol dell’attaccante serbo paga 2 volte la posta puntata, con il francese ex PSG fissato a 2,25. Alle loro spalle Nico Gonzalez, dato a 3,25. Nei toscani ci sono due giocatori che hanno già due gol all’attivo in questa Coppa Italia: si tratta di Sebastiano Esposito e Jacopo Fazzini. Un gol del primo è valutato 5, quello del secondo – in forse alla vigilia – si gioca invece a 8.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata