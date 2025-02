I gol di Arnautovic e Calhanoglu

Un eurogol di Arnautovic e un rigore dello specialista Calhanoglu regalano la semifinale all’Inter e un nuovo derby con il Milan. Per il match di San Siro contro la Lazio, Simone Inzaghi opera un ampio turnover in vista della sfida scudetto di sabato prossimo con il Napoli al ‘Maradona’. I biancocelesti iniziano meglio e sfiorano il vantaggio con Dia e Isaksen. La svolta al 39′: l’Inter guadagna un calcio d’angolo che si occupa di battere Dimarco. Sul cross respinta della difesa biancoazzurra e botta al volo di sinistro di Arnautovic da fuori area che si insacca alle spalle di Mandas. Il raddoppio al 78′: Gila atterra Correa in area e Fabbri indica il dischetto. Calhanoglu spiazza Mandas e chiude la partita.

