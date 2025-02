In classifica i friulani salgono a 36 punti, i salentini restano fermi a 25

L’Udinese fa suo l’anticipo superando di misura il Lecce. I friulani espugnano il Via Del Mare (0-1) nell’incontro valido per la 26/a giornata di Serie A. Decisivo, dopo un’accesa discussione con alcuni compagni su chi dovesse calciarlo, il rigore trasformato da Lucca al 32′ del primo tempo, concesso dal Var per un tocco di braccio di Lovric. Una scena che non è evidentemente piaciuta al tecnico Runjaic, che dopo pochi minuti ha deciso di sostituire l’attaccante. In classifica i friulani salgono a 36 punti, i salentini restano fermi a 25.

