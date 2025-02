I rossoneri in trasferta contro il Feyenoord e i bergamaschi giocheranno in casa del Brugge

Milan e Atalanta sono le italiane in campo oggi, 12 febbraio 2025, per i playoff di Champions League. Nessuna delle due partite sarà trasmessa in chiaro in tv. Dopo la vittoria della Juventus per 2-1 contro il Psv oggi i rossoneri giocheranno in casa del Feyenoord, mentre i bergamaschi saranno impegnati sul campo del Brugge.

Atalanta e Juve in Champions League, dove vederle in tv

Alle 18.45 è in programma Brugge-Atalanta in Belgio, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Feyenoord-Milan invece inizierà alle 21 e sarà trasmessa in tv in esclusiva su Prime Video e in streaming con l’applicazione di Amazon Prime Video.

Le altre partite dei playoff di Champions in programma oggi

18:45 Club Brugge-Atalanta

21:00 Celtic- Bayern Monaco

21:00 Feyenoord-Milan

21:00 Monaco-Benfica

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata