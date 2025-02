Bianconeri avanti nei playoff per gli ottavi in una gara in cui hanno mostrato tutti i loro pregi e difetti

La strada per il G8 d’Europa è tracciata, ma non in discesa. Nel primo round del playoff di Champions League la Juventus piega nel finale con un tocco sotto misura di Mbangula il Psv Eindhoven, con il punteggio di 2-1 in una partita in cui i bianconeri ancora una volta hanno mostrato i loro pregi e difetti. Avanti poco dopo la mezz’ora con un siluro di McKennie, nella ripresa i padroni di casa – proprio nel momento in cui sembravano in controllo del match – si sono fatti raggiungere da un gol di Perisic, sveglio ad approfittare delle lacune difensive di Kelly. Solo la zampata dell’attaccante belga, dopo un bello spunto di Conceiçao, ha regalato una vittoria fondamentale alla Signora in vista del match di ritorno in Olanda che, comunque, si configura come una battaglia. Se è vero che la Juve questa volta ha ‘rifiutato’ il pareggio, andando a caccia del bottino pieno fino al 90′, rialzandosi dopo l’1-1 incassato a sorpresa, non si può dire che la squadra di Motta trasmetta fiducia e sicurezze. Fragile dietro e confusionaria davanti, la Signora – che in ogni caso piazza la terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa – non dovrà sottovalutare l’avversario tra una settimana se vorrà staccare il pass per gli ottavi di finale.

Vantaggio Juventus con un gran gol di McKennie

In una Juventus che fa a meno di Koopmeiners – ed è una novità – con il rilancio dal 1′ di Douglas Luiz spicca subito l’atteggiamento propositivo e battagliero dei padroni di casa, vicini al gol in avvio con un tiro cross di Weah, tra i più pimpanti. Dopo lo sbandamento iniziale il Psv viene fuori poco a poco, con qualità e palleggio. Saibari spaventa lo Stadium con due tentativi da fuori, il secondo dopo una imprecisa respinta di pugno di Di Gregorio, poi è De Jong di testa a creare qualche patema. La Signora rallenta e accelera in un primo tempo equilibrato, ma dà costantemente l’impressione di poter far male all’avversario. Da un’azione insistita di Gatti poco dopo la mezz’ora nasce infatti la rete del vantaggio, con un siluro al volo di McKennie dal limite a rifinire una mischia furibonda in area.

Il pareggio a sorpresa di Perisic e la zampata di Mbangula

Locatelli e compagni iniziano la ripresa con coraggio e personalità, dando l’impressione di essere in controllo della partita e di poter raddoppiare. Weah sfreccia sulla destra, il suo cross viene raccolto da Mbangula – entrato all’intervallo per Yildiz – che si coordina bene ma trova il provvidenziale salvataggio sulla linea di Flamingo, che di testa evita un gol fatto. È il turning point della sfida, perché qualche minuto dopo Perisic riceve palla sull’out destro – dopo un tocco sospetto tra petto e braccio da parte di Lang, giudicato regolare dal Var – si ‘beve’ un disattento Kelly e trafigge Di Gregorio sul primo palo. Incassato il pareggio Motta ribalta subito la Juve, inserendo prima Conceiçao, poi Koopmeiners e Thuram. Infine Vlahovic, la mossa della disperazione per il quarto d’ora finale. Forze fresche che non sembrano dare la scossa a una squadra volenterosa ma confusa. Almeno fino alla zampata di Mbangula, che raccoglie il regalo di Benitez sul cross di Conceiçao e agevola il cammino della Juventus verso gli ottavi in vista della gara di ritorno.

