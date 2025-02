Gravina: "Ha trasformato talenti in campioni"

Il tecnico Gian Piero Gasperini è il vincitore della 14ª edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot‘, organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa presso la sede della Federcalcio in via Allegri dopo che in mattinata si è riunita la giuria dal presidente federale Gabriele Gravina e dal numero uno dell’Us Acli Damiano Lembo. Il tecnico dell’Atalanta, vincitore dell’ultima Europa League raccoglie così l’eredità di Simone Inzaghi, vincitore della passata edizione. “Gasperini è da molti anni sinonimo di bel gioco e risultati, non facendo mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot”, si legge nella motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico dell’Atalanta, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo al Salone d’Onore del Coni (sarà prevista copertura Rai).

Da quest’anno, inoltre, il Premio Bearzot si arricchisce anche della presenza di un riconoscimento ai giornalisti, dedicato alla memoria di Gian Paolo Ormezzano, storico inviato de “La Stampa”, direttore di Tuttosport e una delle grandi firme di Famiglia Cristiana, scomparso lo scorso 26 dicembre 2024. Il premio è stato assegnato all’unanimità a Elisa Chiari di Famiglia Cristiana. A nominarla una giuria formata dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, dal direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, dal responsabile dello sport de La Stampa, Antonio Barillà, e dal figlio Timothy Ormezzano, collaboratore del Corriere della Sera.

Gasperini: “Condivido Premio Bearzot con staff, giocatori e Bergamo”

“Ringrazio di cuore per questo prestigioso riconoscimento intitolato a un grande allenatore e a uno straordinario uomo di sport. È un premio che sento di condividere con tutto il mio staff, ma anche evidentemente con i miei giocatori, con il mio Club e con Bergamo e i tifosi dell’Atalanta che hanno contribuito negli anni al raggiungimento di questi gratificanti riconoscimenti”, ha commentato l’allenatore dell’Atalanta.

Gravina: “Gasperini simile a Bearzot, ha trasformato talenti in campioni”

“Ho condiviso l’idea del premio al tecnico Gasperini. E’ l’italiano migliore come percentuale di valorizzazione di calciatori formati non solo per la Nazionale ma per il Calcio italiano, non solo dal punto di vista di impatto economico per i club in cui ha militato ma perché è stato in grado di trasformare tantissimi talenti in veri e propri campioni, e lo ringrazio per il grande lavoro che sta facendo in prospettiva per la nazionale italiana di Calcio”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della presentazione del vincitore del Premio Bearzot in Federcalcio. “Il nome di Gasperini più volte è arrivato in pole per questo premio, ma aver consegnato al nostro paese e al mondo del Calcio italiano la vittoria dell’Europa League credo sia stata la ciliegina sulla torta ed ha fatto propendere su di lui per la caparbietà, la meticolosità e la grande attenzione al particolare che lo rendono molto vicino e simile al carattere di Bearzot”, ha aggiunto Gravina. “E’ un riconoscimento che si pone l’obbiettivo di ricordarne la memoria con la sua passione e il suo grande amore per il nostro sport. Ho un legame di memoria, storia e di vita vissuta, essendo stato il suo vicepresidente al settore tecnico ed ho imparato alcune sfumature al suo modo di interpretare alcuni ruoli per la passione per il Calcio italiano. Come Federazione sosteniamo l’Us Acli non solo per l’organizzaizone di questo premio ma anche per la diffusione dello sport ad ogni livello. Il Calcio non è solo dei club o della Figc ma di tutti gli italiani”, ha aggiunto.

