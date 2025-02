Stasera la squadra di Thiago Motta contro gli olandesi nell'andata del playoff. Le ultime notizie e il programma

In Champions League oggi, martedì 11 novembre alle ore 21, scende in campo la Juventus contro il Psv Eindhoven nella partita d’andata del playoff per accedere agli ottavi di finale. Si gioca all’Allianz Stadium, casa dei bianconeri.

Dove vedere Juve-Psv in tv

Sarà possibile vedere il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo e Gianluca Di Marzio. Spazio anche all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio anche Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico bianconero Thiago Motta sembra intenzionato a schierare il 4-2-3-1 con Kolo Muani davanti supportato alle spalle da Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. In difesa Weah, Gatti e Veiga mentre sarà ballottaggio tra il neo acquisto Kelly e Savona. A centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, con Koopmeiners che dovrebbe partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.Thiago Motta.

Psv Eindhoven (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.

Pronostici

La Juventus è reduce da due vittorie di fila in campionato – non accadeva da inizio novembre – e i bookie la considerano favorita: il successo dei bianconeri si gioca a 1,87 su Snai e 1,89 su 888sport, mentre pareggio e vittoria degli olandesi, che manca da cinque gare contro club italiani, valgono nell’ordine 3,55 e 4,40. Tre delle ultime quattro partite della squadra di Thiago Motta hanno fatto registrare almeno tre reti, come lo scontro diretto dello scorso 17 settembre: per gli esperti sarà comunque una gara da Under, proposto a 1,85 e preferito all’Over, in lavagna a 1,97. L’1-0 e l’1-1 – entrambi proposti a 7 – sono considerati i risultati esatti più probabili, mentre il 3-1 con cui è terminato l’ultimo precedente è offerto a 16. Il successo olandese per 0-1 è fissato a 11.

Marcatori – Cinque gol nelle prime tre partite giocate, Kolo Muani scalda i motori per l’esordio in Champions League in maglia bianconera: una rete del francese ex PSG si gioca a 2,50, ma è meno probabile secondo i bookie di quella di Vlahovic, in pole a 2,25. Yildiz, che sbloccò cinque mesi fa il risultato all’Allianz, è offerto invece a 4. Nel PSV, raggiunto in vetta dell’Eredivisie dall’Ajax, è De Jong (14 centri finora in stagione) l’uomo da tenere d’occhio per la Signora: un gol dell’attaccante ex Siviglia e Barcellona vale 3,75, mentre Bakayoko e Lang sono proposti a 5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata