L'autogol di Vigliacco e la rete di Coman regalano i tre punti agli isolani, gli emiliani restano terzultimi

Il Cagliari supera in casa il Parma per 2-1, torna al successo dopo due sconfitte portandosi a 24 punti mentre gli emiliani al terzo ko consecutivo restano terzultimi a 20 punti. Autorete di Vigliacco al 57′ e gol di Coman al 70′. Al 79′ a segno Leoni per l’ultimo sforzo nel finale dei gialloblù che non si concretizza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata