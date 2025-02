Il terzino brasiliano dice addio al calcio giocato con un post sui social. Nella sua bacheca soprattutto i 25 titoli in 16 stagioni con il Real Madrid

Marcelo, ex stella del Real Madrid, celebre per essere uno dei giocatori più decorati nella storia del calcio, ha annunciato oggi il suo ritiro all’età di 36 anni. “Il mio viaggio da giocatore finisce qui, ma ho ancora tanto da dare al calcio. Grazie per tutto”, ha detto il brasiliano in un video su X. Marcelo ha avuto una delle carriere più ricche di trofei grazie al suo periodo d’oro al Real Madrid dal 2007 al 2022 e al suo ritorno nella stagione 2023-24 al club brasiliano con cui ha militato nei suoi primi anni di carriera, il Fluminense. Marcelo ha giocato per il Brasile alla Coppa del Mondo nel 2014 e nel 2018 e vinto medaglie olimpiche nel 2008 (bronzo) e nel 2012 (argento). Al Real Madrid ha vinto la Champions League cinque volte, sei volte il campionato spagnolo e 25 titoli in totale.

Il post del Real Madrid per salutare Marcelo

“Marcelo fa parte della storia del Real Madrid ed è una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale”, ha detto il club madrileno. Marcelo ha fatto il salto in Europa nel 2006. Ha continuato ad aiutare il Madrid nel forgiare uno dei periodi di maggior successo della sua storia, inserendosi in attacco negli spazi creati da Cristiano Ronaldo sul fianco sinistro. CR7 ha reso omaggio al suo vecchio compagno di squadra, definendolo un “fratello”.

“Fratello mio, che carriera incredibile – ha scritto il campione portoghese su X -. Abbiamo attraversato molte strade insieme. Ci sono stati anni di successi, vittorie e momenti indimenticabili. Più che un compagno di squadra, sei un compagno per la mia vita. Grazie di tutto, amico. Ti auguro il meglio in questa nuova fase della vita”.

La carriera di Marcelo al Real Madrid

Marcelo ha totalizzato 546 presenze in 16 stagioni prima di lasciare i Blancos nel 2022 dopo aver sollevato la sua quinta Coppa dei Campioni. In totale con le Merengues ha conquistato sei Liga, 5 Champions, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Europee, due Coppe del Re e cinque Supercoppe spagnole. Quando lasciò il Real aveva il maggior numero di titoli nella storia del club. Da allora è stato superato da Luka Modric e Nacho Fernandez con 26 a testa. Dopo un breve periodo con l’Olympiakos in Grecia, Marcelo è tornato al Fluminense, dove ha avuto inizio la sua sua carriera, vincendo la Copa Libertadores.

