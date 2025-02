La raccolta di 322 figurine. Federica Cappelli, presidente della Divisione Serie A femminile: "Ci aspettiamo sostegno del governo"

“Con grande emozione vivo questa giornata, non mi sarei mai sognata di vivere. Ringrazio Gravina per il suo coraggio, la Figc è l’unica federazione ad aver accettato questo passaggio coraggioso al professionismo e non possiamo che continuare in questa strada. La Figc ci ha sempre dato un sostegno importante, ci aspettiamo che anche il governo ci sostenga in questa fase. Per me è un momento importante”. Così Federica Cappelli, presidente della Divisione Serie A femminile alla presentazione dell’album Panini ‘Calciatrici 2024-25’.

“Il nostro incontro con Panini nasce un anno fa, alla presentazione dell’album maschile. La Spagna è alla terza edizione, noi siamo al primo anno, il prossimo speriamo di includere anche i dilettanti. Essere arrivati a questo traguardo significa rappresentare tutte quelle bimbe e ragazze che hanno lottato per arrivare a questo risultato. Faccio solo la staffetta per entrare nella storia, mettiamo un altro mattoncino importante”, ha aggiunto.

Ct Soncin: “Album Calciatrici riferimento per giocatrici di domani”

Alla presentazione anche Andrea Soncin, ct della nazionale femminile. “E’ una responsabilità che cresce, non è solo un inizio. Così si diventa un riferimento per le bambine di oggi che saranno le calciatrici di domani. Questa è un attività positiva, in linea con gli investimenti che sta facendo la federazione e le politiche di sviluppo”, ha dichiarato il Ct.

Buffon: “Riconoscimento meritato, farà storia”

Anche il capodelegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, ha sottolineato l’importanza del giorno. “E’ un giorno epocale e un traguardo incredibile, con il loro modo di sognare e lottare sono arrivate anche ad avere questa soddisfazione, è un riconoscimento meritato. Per noi nell’ambito della Figc vedere che tutte le componenti remano dalla stessa parte e che si sia creata empatia e vicinanza viscerale è qualcosa che fa star bene, facciamo parte della stessa famiglia. Questo darà un album che farà storia”, ha dichiarato l’ex portiere azzurro.

Bertani (Panini): “Raccolta Calciatrici segna traguardo storico”

“Una prima storica collezione. Siamo molto orgogliosi di presentare oggi il primo album cartaceo dedicato alla Serie A Femminile frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le parti coinvolte”. Così Alex Bertani, direttore del Mercato Italia di Panini alla presentazione della Collezione Panini ‘Calciatrici 2024-25’. “Una raccolta importante che segna un traguardo storico per noi di Panini e per tutto il movimento femminile. Da oggi collezionisti e giovani calciatrici potranno vivere il sogno di sfogliare un album dedicato”, ha aggiunto.

322 figurine e una calciatrice per squadra nella copertina

L’album si compone di 322 figurine da raccogliere in 48 pagine con la copertina che rappresenta le dieci squadre con una calciatrice rappresentativa per ogni team: Manuela Giugliano (Roma, unica italiana candidata al Pallone d’Oro), Cristiana Girelli (Juventus), Vero Boquete (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Nadia Nadim (Milan), Eleonora Goldoni (Lazio), Benedetta Orsi, (Sassuolo), Eli Del Estal (Como Women), Paola Di Marino (Napoli Femminile) e Cecilia Re (Sampdoria).

Come per l’album dedicato a Panini Calciatori 2024-2025, anche questo è in versione brossura, ovvero con il dorso rilegato. All’interno dell’album, inoltre, si trovano anche le pagine dedicate alla Serie B e alla Nazionale, che nel prossimo mese di luglio disputerà la fase finale dell’Europeo in Svizzera. In occasione della 18ª giornata di Serie A Femminile di domenica 9 febbraio 2025 e delle semifinali di Coppa Italia Femminile, inoltre, Panini Calciatrici 2024-2025 verrà promosso su tutti i campi. L’album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite, oltre all’ingresso in campo con l’album da parte di tutte le bambine che accompagneranno le calciatrici. Le capitane, inoltre, si scambieranno le maxi figurine con i rispettivi loghi prima dell’inizio delle partite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata