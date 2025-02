Al via a Madrid il processo a carico dell’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio che diede alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria della nazionale femminile ai Mondiali del 2023. Il bacio, che l’attaccante del Tigre UANL ha dichiarato non consensuale, ha scatenato un’indignazione diffusa innescando uno degli scandali più grandi nella storia del calcio spagnolo.

Rubiales ha affermato di essere vittima di una “caccia alle streghe” da parte di “false femministe”, e dopo varie resistenze alla fine è stato costretto a dimettersi dal suo incarico. La procura ha chiesto due anni e mezzo di carcere per l’ex dirigente, accusandolo di aggressione sessuale e di coercizione per le presunte pressioni a cui l’atleta sarebbe stata sottoposta. Oggi sarà proprio Hermoso a testimoniare davanti alla tribunale nazionale mentre il turno di Rubiales sarà mercoledì 12 febbraio.

