Il calciatore del Ferentino portato in elisoccorso al Gemelli di Roma dopo uno scontro di gioco nella partita col Paliano

Momenti di paura per Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio. Il giovane calciatore ha avuto un malore in campo durante una partita del Girone B di Eccellenza tra Città di Paliano, in provincia di Frosinone, e Ferentino.

Filippo Tajani, il calciatore svenuto dopo uno scontro in campo

Tajani è stato vittima di uno scontro di gioco con un altro giocatore. Svenuto in un primo momento, ha poi ripreso conoscenza ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma per accertamenti. Sul posto il 118 e i carabinieri.

In un comunicato la Società Polisportiva Città di Paliano in accordo con la Società SSD Ferentino Calcio ARL, ha comunicato la sospensione della gara. La società “porge tutta la vicinanza al club ospite e ci tiene ad augurare una rapida guarigione al ragazzo”.

