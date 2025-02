La 242a stracittadina della Madonnina è in programma oggi pomeriggio alle 18

La voglia di rivalsa e di primato in classifica da un lato, la necessità di far punti per non perdere il treno quarto posto e di ritrovare l’entusiasmo iniziale dall’altro. Sono questi solo alcuni degli ingredienti principali che caratterizzeranno il derby Milan-Inter, in campo oggi pomeriggio alle 18. La terza stracittadina milanese della stagione – e potrebbe non essere l’ultima, considerando i possibili incroci futuri tra Coppa Italia e Champions League – è l’ennesimo crocevia dell’annata di Inter e Milan, che si ritroveranno a San Siro per la prima volta dopo la finale di Supercoppa vinta in maniera rocambolesca dal Diavolo.

I precedenti nel Derby di Milano

Quello di oggi sarà il 242° confronto tra Milan e Inter, il 182° che si disputerà in Serie A. Per quanto riguarda i precedenti, i nerazzurri sono in vantaggio nel bilancio complessivo. In totale sono 91 le vittorie interiste contro le 81 dei rossoneri. Sono invece 69 i pareggi. L’Inter è rimasta imbattuta in sette degli ultimi otto derby nel girone di ritorno in Serie A, raccogliendo cinque vittorie e due pareggi.

Dove vedere Milan-Inter in tv

Il Derby della Madonnina sarà trasmesso in diretta su Dazn, e dunque visibile in streaming su tutti i dispositivi su cui è compatibile l’app della piattaforma. Il match, come previsto per quelli in programma la domenica alle 18, sarà anche trasmesso da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

