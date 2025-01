I giallorossi chiudono la prima fase al 15esimo posto con 12 punti

La Roma supera l‘Eintracht Francoforte e si qualifica per i playoff di Europa League. Nel match dell’Olimpico i giallorossi di Claudio Ranieri domano i tedeschi (terzi in Bundesliga), riuscendo a passare in vantaggio al 44′ del primo tempo: cross di Gianluca Mancini dalla destra che trova il tiro al volo di Angelino. Il pallone viene deviato da Tuta ma il gol è tutto dello spagnolo. Nella ripresa la Roma cresce in intensità e al 69′ raddoppia con Shomurodov (subentrato a uno spento Dovbyk) servito da Soule (entrato al posto di Saelemaekers, ammonito). L’uzbeko viene innescato in velocità e trafigge Trapp dopo un rimpallo. La Roma chiude la prima fase al 15esimo posto con 12 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata