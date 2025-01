Tutti i match in contemporanea alle 21: i giallorossi ospitano l'Eintracht Francoforte, i biancocelesti di scena a Braga

Archiviata la giornata di Champions League, oggi è il turno dell’Europa League con l’ultima giornata del girone che prevede ben 18 match in contemporanea. Due le italiane impegnate: Roma e Lazio.

I biancocelesti, già qualificati agli ottavi, volano in trasferta a Braga. Per la squadra di Ranieri, invece, l’unica strada sono i playoff. Al momento i giallorossi sono al 21° posto e stasera ospitano all’Olimpico l’Eintracht Francoforte in una capitale blindata per l’arrivo dei tifosi tedeschi. Tutte le partite si disputeranno alle 21.

Dove vedere le partite delle italiane in Europa League

Roma-Eintracht Francoforte e Braga-Lazio non saranno in chiaro. La sfida dell’Olimpico sarà visibile su Sky Sport 1 e Sky Sport 252, oppure in streaming su Now. Il match dei biancocelesti sarà visibile sul canale 253 di Sky Sport e sempre in streaming su Now

