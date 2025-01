Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna sono impegnate nell'ottava e ultima giornata. Tutti i match si disputeranno in contemporanea

Per la prima volta nella storia della Champions League tutte le partite si disputeranno in contemporanea. La nuova formula prevede infatti che i match dell’ottava e ultima giornata si giochino tutti alle 21 domani, mercoledì 29 gennaio, senza più distinzione di slot orario (attualmente sono alle 18:45 e alle 21).

Le cinque italiane in campo

Delle cinque italiane impegnate, Inter, Milan e Atalanta sono ancora in corsa per qualificarsi direttamente agli ottavi. I campioni d’Italia in carica ospitano il Monaco, mentre rossoneri e bergamaschi saranno impegnati in trasferta rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Barcellona. La Juve, che spera nei playoff, ospita in casa il Benfica mentre il Bologna, già matematicamente out, fa visita allo Sporting Lisbona.

Dove vedere le partite delle italiane in Champions League

Nessuna delle gare che vedranno impegnate le cinque italiane saranno visibili in chiaro. Inter-Monaco sarà infatti in esclusiva su Amazon Prime Video, mentre le altre quattro partite saranno trasmesse da SkySport. Juventus-Benfica sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Barcellona-Atalanta sarà invece visibile su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Dinamo Zagabria-Milan andrà invce su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Infine, Sporting-Bologna sarà trasmessa su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Sky ha poi pensato a una inedita diretta gol con tutte le 17 partite su Sky Sport 251 e NOW.

Il Manchester City trasmesso in chiaro su Tv8

L’unica partita trasmessa in chiaro, su Tv8, sarà la sfida dell’Etihad Stadium tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Club Brugge. I Citizens, attualmente fuori dai giochi, sono obbligati a vincere per staccare il ticket che vale l’accesso ai playoff. Un trionfo infatti gli consentirebbe di sorpassare proprio i belgi nerazzurri e rientrare nelle prime 24.

