Il nuovo tecnico della squadra verrà ufficializzato nelle prossime ore

Il Trapani calcio comunica “di aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata. Nelle prossime ore verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra“.

Il presidente del Trapani su Capuano: “Cose mai sentite in vita mia”

Ad annunciare l’esonero era stato sui social il presidente del Trapani Valerio Antonini, un esonero “per giusta causa”, ha precisato. “Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori ed intero staff. Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale”, ha scritto il n. 1 della società siciliana che milita in Serie C.

Sta uscendo il comunicato ufficiale;

Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini; Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale . Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno… pic.twitter.com/RSaojQqxtI — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 28, 2025

Capuano, l’esonero del Trapani dopo poche settimane dall’ingaggio

Capuano, ex allenatore del Foggia, era arrivato sulla panchina del Trapani solo poche settimane fa: a metà dicembre era stato chiamato dalla società al posto dell’esonerato Salvatore Aronica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata