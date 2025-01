Pellegrini e Dovbyk ribaltano dagli undici metri il vantaggio di Lucca

Pronto riscatto della Roma di Claudio Ranieri, che dopo la sconfitta in Europa contro l’Az Alkmaar in campionato conquista tre punti preziosi in casa dell’Udinese, gara valida per la 22esima giornata di Serie A. Il 2-1 del Bluenergy Stadium è arrivato al termine di una partita tirata, sofferta, ma alla fine bel gestita dai giallorossi che continuano a risalire posizioni in classifica. La Roma è ora nona con 30 punti a -4 dal Milan sesto, mentre l’Udinese incassa il secondo ko di fila dopo quello di Como e resta inchiodato a quota 26.

Il racconto del match

In un primo tempo molto spezzettato tra infortuni e Var, l’Udinese passa in vantaggio nel finale con un gol del bomber Lucca. Rete convalidata proprio dopo un lunghissimo ckeck con Lissone. La Roma si vede poco in avanti ma si rende pericolosa con il neo acquisto Rensch, subito schierato da Ranieri. Nella ripresa i giallorossi alzano il ritmo e riescono nel giro di un quarto d’ora a ribaltare il risultato. Al 50′ pareggia Pellegrini trasformando un rigore concesso per un fallo di mani di Kabasele. Al 64′ è invece Dovbyk a realizzare il 2-1 sempre dal dischetto, penalty concesso stavolta per un fallo di Sava in uscita su El Shaarawy. Nel finale c’è spazio anche per Dybala, fresco di rinnovo automatico del suo contratto anche per la prossima stagione. Come in un segno del destino la Roma ottiene la prima vittoria esterna di questo campionato, l’ultimo successo in trasferta era stato proprio a Udine nel 2024.

