Atletico Madrid frena con Villarreal, vince il Betis

Tutto facile per il Real Madrid sul campo del Valladolid. La formazione di Carlo Ancelotti si impone per 3-0 grazie a una tripletta di Kylian Mbappé. I ‘Blancos’ si confermano così in vetta alla classifica con 49 punti mentre il Valladolid è ultimo a 15.

🫡 Kylian Mbappé Lottin

Negli altri anticipi della 21esima giornata della Liga, l’Atletico Madrid non va oltre l’1-1 in casa con il Villarreal. Ospiti in vantaggio con Moreno nel primo tempo, il pari dei colchoneros con Lino nella ripresa. In classifica Atletico sempre secondo a -1 dal Real Madrid capolista che ha una gara in meno. Nell’altro match di giornata successo del Betis in casa del Maiorca per 1-0 con un gol di Bakambu al 96′.

Oggi Barcellona-Valencia

Sono quattro i match in programma oggi nel campionato spagnolo: si parte alle 14 con Vallecano-Girona, poi alle 16:15 Real Sociedad-Getafe mentre alle 18:30 l’Athletic Bilbao se la vedrà con il Leganes. Il posticipo domenicale è un grande classico del campionato spagnolo: Barcellona-Valencia.

