L’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, celebra 20 anni di collaborazione con David Beckham come Goodwill Ambassador. Dal testimoniare il lavoro dell’Unicef in prima persona, alla sensibilizzazione e alla raccolta di fondi su tematiche fondamentali come la malnutrizione, l’istruzione, la parità di genere e la violenza contro i bambini, la sua dedizione è stata davvero notevole.

L’impegno di David Beckham premiato con il Crystal Awards

Il dirigente sportivo è stato premiato con il Crystal Awards per i 20 anni di instancabile impegno nella tutela e nel riconoscimento dei diritti dei bambini.

